Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGalatasarayBakan Kasapoğlu: "Her iki takımı da tebrik ediyorum"
28.09.2019 - 22:51 | | DHA

Bakan Kasapoğlu: "Her iki takımı da tebrik ediyorum"

Süper Lig'in 6'ncı haftasında golsüz beraberlikle sona eren Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Mehmet Kasapoğlu, açıklamalarda bulundu.

Bakan Kasapoğlu: "Her iki takımı da tebrik ediyorum"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Mehmet Kasapoğlu, Süper Lig'in 6'ncı haftasında golsüz beraberlikle sona eren Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Kasapoğlu, derbide gösterdiği mücadele için iki takımı da tebrik ederek, "Stadyumda bugün 51.663 kişiyle seyirci rekoru kırıldı. Birçok ülkede de bu derbi canlı yayınlandı. Çekişmeli bir mücadeleydi ama gol olmadı. Ezeli rekabet, ebedi dostluk amacımız bu, sporun ruhu da budur. Spora, futbola katkıda bulunan iki güzide kulübümüze teşekkür ediyorum ve her iki takımı da tebrik ediyorum. Bundan sonraki mücadelelerinde başarılar diliyorum" dedi.

    Levent Şahin: 'Çalışmalarımızın karşılığı asla bu değil'
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Derbinin ardından anlamlı fotoğraf...

    Derbinin ardından anlamlı fotoğraf...

    Galatasaray 0-0 Fenerbahçe...

    Galatasaray 0-0 Fenerbahçe...

    Max Kruse kimdir? Kaç yaşında?

    Max Kruse kimdir? Kaç yaşında?

    Ali Koç'un oğlu, derbiyi tribünde izledi!

    Ali Koç'un oğlu, derbiyi tribünde izledi!

    Sıradaki Haber