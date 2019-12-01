GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu, Valencia Maratonu'nda Avrupa rekoru kÄ±ran milli atlet Kaan Kigen Ã–zbilen'i tebrik etti.Â

Bakan KasapoÄŸlu yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°spanya'nÄ±n Valencia kentinde yapÄ±lan altÄ±n etiketli maratonda 2.04.16'lÄ±k derecesiyle rekor kÄ±ran milli atleti tebrik ederek, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"Ãœlkemizi baÅŸarÄ±yla temsil ederek Avrupa rekorunu kÄ±ran Kaan Kigen Ã–zbilen'i tebrik ediyorum. Milli sporcumuz, TÃ¼rk sporunun yÃ¼kselen baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± uluslararasÄ± arenada bir kez daha gÃ¶stererek gÃ¶ÄŸsÃ¼mÃ¼zÃ¼ kabarttÄ±. Ay-yÄ±ldÄ±zlÄ± bayraÄŸÄ±mÄ±zÄ±n dalgalandÄ±rÄ±lmasÄ±nda ve Ä°stiklal MarÅŸÄ±'mÄ±zÄ±n dinletilmesinde emeÄŸi geÃ§en herkese teÅŸekkÃ¼r ediyorum."

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