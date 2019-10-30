Bakan Kasapoğlu: Sporun bir yaşam tarzı olması hepimizin amaçlarından bir tanesi

Altındağ Belediyesi tarafından Karapürçek Semt Stadı'nda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Spor Etkinliğine 700 civarında çocuk katıldı. Birçok branşta yapılacak müsabakalar öncesi açılış konuşması için kürsüye gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Okullarımız ve öğrencilerimiz sporun geleceği açısından, sportif başarı açısından hem de sağlıklı bir toplum olması açısından çalışılması gereken alanlardır” ifadelerini kullanırken, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ise, “Gençlerimiz bu ortamda sporun dostluk, kardeşlik ve barış olduğunu teneffüs edecekler” şeklinde konuştu.

“Sporun sadece boş zamanlarda yapılacak bir faaliyet olmadığını ifade etmek istiyorum”

Konuşmasında sporun önemine değinen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Sporun birleştiren ve güçlendiren ruhunun Altındağ’da ileriye gitmesi bizler için sevindirici. Bu güzel programın Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde gerçekleşmesi vesilesiyle Altındağ Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Spor hepimiz için önemli. Sporun bir yaşam tarzı olması hepimizin amaçlarından bir tanesi. Genç-yaşlı demeden ayırt etmeden sporu hayatının bir alanına alması açısından çalışıyoruz. Sporun sadece boş zamanlarda yapılacak bir faaliyet olmadığını ifade etmek istiyorum. Okullarımız ve öğrencilerimiz sporun geleceği açısından, sportif başarı açısından hem de sağlıklı bir toplum olması açısından çalışılması gereken alanlardır. Tesislerimize yeni tesisler katmak için sportif faaliyetlerin arttırılması açısından bakanlık olarak daha yoğun çalışacağımızı belirtmek istiyorum” dedi.

“Sporcularımız yarışları kazansın kazanmasınlar hepsi madalya alacaklar”

Altındağ’da bulunan spor tesislerinden bahseden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ise, “Cumhuriyet’in 96. Yılı kutlamaları çerçevesinde yapmış olduğumuz spor etkinliğini hep birlikte icra ediyoruz. Bu anlamlı günde gençlerin ağabeyi Gençlik ve Spor Bakanımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Gençlerimiz gün boyu sporun farklı branşlarında müsabakalar yapacaklar. Gençlerimiz bu ortamda sporun dostluk, kardeşlik ve barış olduğunu teneffüs edecekler. Sporcularımız yarışları kazansın kazanmasınlar hepsi madalya alacaklar. Önemli olan müsabakalara katılmak” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu müsabakaların yapılacağı alana geçerek burada yarışmaların başlangıcını verdi.