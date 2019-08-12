Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDiğerBakan Kasapoğlu, Tutya Yılmaz'a moral verdi
12.08.2019 - 11:46| İSTANBUL (AA)

Bakan Kasapoğlu, Tutya Yılmaz'a moral verdi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medyada fiziksel görüntüsüyle ilgili yapılan olumsuz eleştirilerden dolayı morali bozulan milli cimnastikçi Tutya Yılmaz'a destek oldu.

Bakan Kasapoğlu, Tutya Yılmaz'a moral verdi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medyada fiziksel görüntüsüyle ilgili yapılan olumsuz eleştirilerden dolayı morali bozulan ve bu durumu yine sosyal medyadan paylaşan milli cimnastikçi Tutya Yılmaz'a destek verdi.

Kurban Bayramı dolayısıyla Tutya Yılmaz'ı telefonla arayan bakan Kasapoğlu'nun, genç sporcuya moral verdiği öğrenildi.

Görüşmede Tutya Yılmaz'dan moralini bozmamasını isteyen Kasapoğlu'nun, her zaman kendisine destek vereceklerini ilettiği kaydedildi.

Tutya Yılmaz, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafı sonrası, fiziksel görüntüsüyle ilgili yapılan olumsuz eleştirilere yanıt vermişti. Milli sporcu, bu yanıtından sonra büyük destek görmüştü.

 

 

 

 

 

 

Inaki Williams 9 yıl Athletic Bilbao'da!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Altay Teknik Direktörü Karafırtınalar: Her maçta standartımız olacak

Altay Teknik Direktörü Karafırtınalar: Her maçta standartımız olacak

Ameliyat olan Feghouli'nin durumu iyi

Ameliyat olan Feghouli'nin durumu iyi

Olympiakos Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi eleme maçı)

Olympiakos Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi eleme maçı)

Fatih Terim belinden ameliyat oldu

Fatih Terim belinden ameliyat oldu

Sıradaki Haber