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14.09.2019 - 11:25 | | İSTANBUL / DHA

Bakan Kasapoğlu'ndan Abdülkadir Ömür'e 'geçmiş olsun' telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu,  Almanya'da menisküs ameliyatı olan Milli futbolcu Abdülkadir Ömür'ü telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu'ndan Abdülkadir Ömür'e 'geçmiş olsun' telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AEK maçında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan ve Almanya'da sol diz menisküsünden ameliyat olan Trabzonsporlu Milli futbolcu Abdülkadir Ömür ile telefonla görüştü.

Başarılı bir operasyon geçiren genç futbolcudan ameliyat sonrasında son durumuyla ilgili bilgiler alan Bakan Kasapoğlu, Ömür'ün en yakın zamanda sağlığına kavuşarak sahalara dönmesi temennisinde bulundu.

Bakan Kasapoğlundan Abdülkadir Ömüre geçmiş olsun telefonu

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