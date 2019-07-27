Bakan KasapoÄŸlu'ndan EYOF 2019 tebriÄŸi

GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu, Azerbaycan'Ä±n baÅŸkenti BakÃ¼'de dÃ¼zenlenen 2019 Avrupa GenÃ§lik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF 2019) 11 altÄ±n, 6 gÃ¼mÃ¼ÅŸ ve 10 bronz olmak Ã¼zere toplam 27 madalya kazanan milli sporcularÄ± kutladÄ±.

Bakan KasapoÄŸlu, yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± tebrik mesajÄ±nda ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â "Azerbaycan'Ä±n baÅŸkenti BakÃ¼'de 21-27 Temmuz tarihlerinde dÃ¼zenlenen 2019 Avrupa GenÃ§lik Olimpik Yaz Festivali'nde tarihimizin en gÃ¼zel derecelerini elde ettik. Milli sporcularÄ±mÄ±z yarÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± 9 branÅŸta 11 altÄ±n, 6 gÃ¼mÃ¼ÅŸ ve 10 bronz olmak Ã¼zere toplam 27 madalya kazanarak bizleri gururlandÄ±rdÄ±. Milli sporcularÄ±mÄ±zÄ±n performansÄ± gelecek adÄ±na umutlarÄ±mÄ±zÄ± daha da artÄ±rdÄ±. Elde edilen tarihi baÅŸarÄ±da emeÄŸi geÃ§enleri tebrik ediyor, sporcularÄ±mÄ±za baÅŸarÄ±larÄ±nÄ±n devamÄ±nÄ± diliyorum."

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