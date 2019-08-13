Bakan Kasapoğlu'ndan İlke Özyüksel'e tebrik

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi.

"Daha önce birçok şampiyonada ülkemizi başarıyla temsil eden sporcumuz İlke Özyüksel, İngiltere'de düzenlenen Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda koşu ve atış kombinasyonunda dünya rekoru kırarak Türk sporunun branş fark etmeksizin yükselen başarısını göstermiştir. Tarihe geçen başarısından dolayı İlke kardeşimi kutluyor, çalışmalarında emeği geçenleri tebrik ediyorum. Milli sporcumuza bundan sonraki spor hayatında başarılar diliyorum."