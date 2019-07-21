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21.07.2019 - 22:52| ANKARA (İHA)

Bakan Kasapoğlu'ndan Viktoria Zeynep Güneş'e tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 200 metre karışıkta 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanan milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş’i kutladı.

Bakan Kasapoğlu'ndan Viktoria Zeynep Güneş'e tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda 200 metre karışıkta yarışarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota hakkı elde eden milli sporcu Viktoria Zeynep Güneş’i tebrik etti. 

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 200 metre karışıkta 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanan milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş için tebrik mesajı yayımladı. 

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: 

“Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda 200 metre karışıkta yarışarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota hakkı elde eden milli sporcumuz Viktoria Zeynep Güneş’i kutluyorum. Elde ettiği başarıyla bizleri gururlandıran Milli Sporcumuza 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda başarılar diliyorum. Sporcumuzun başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” 

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