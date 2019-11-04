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04.11.2019 - 17:03 | | ANKARA (İHA)

Bakan Kasapoğlu’ndan Yılmaz Gökdel için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden Galatasaray ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Yılmaz Gökdel için taziye dileklerinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu’ndan Yılmaz Gökdel için taziye mesajı

Bakan Kasapoğlu, Galatasaray ve milli takıma futbolcu ve teknik direktör olarak hizmet eden Yılmaz Gökdel’in vefat haberinin ardından bir taziye mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türk sporunun efsane isimlerinden Yılmaz Gökdel’in vefat haberini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Türk futboluna futbolcu ve teknik direktör olarak önemli hizmetlerde bulunmuş merhum Yılmaz Gökdel’e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve futbol camiamıza başsağlığı diliyorum.”

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