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28.07.2019 - 21:43

Bakary Sako resmen Yukatel Denizlispor'da

Süper Lig'e şampiyon olarak yükselen Denizlispor, Crystal Palace forması giyen Bakary Sako'yu renklerine bağladığını açıkladı.

Bakary Sako resmen Yukatel Denizlispor'da

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Yukatel Denizlispor transferde ses getirmeye devam ediyor. Daha önce Trabzonspor'dan Hugo Rodallega'yı kadrosuna katan yeşil beyazlılar son olarak Crystal Palace forması giyen Bakary Sako'yu transfer etti.

Bu transferi sosyal medya hesabından duyuran Denizlispor, "Hoş geldin Bakary Sako" notunu düştü.

Trt Spor'a bağlanan Başkan Ali Çetin de yaptığı açıklamada Sako için bonservis ücreti ödemeyeceklerini belirtti.

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Çetin, "Bizimle kader birliği yapacak isimleri transfer etmeye çalışıyoruz. Orta saha ve kanatlarda eksiğimiz var. O bölgelere transfer yapacağız. Bunlar yurt dışından isimler olacak. Onlarla birlikte hemen hemen bitirmiş olacağız" dedi.

 

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