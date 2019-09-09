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09.09.2019 - 09:21

Bakary Sako'nun yeni takımı Pafos FC

Sağlık kontrolünde çıkan sorun nedeniyle Denizlispor'a transferi son anda gerçekleşmeyen Bakary Sako, Güney Kıbrıs ekiplerinden Pafos FC ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Premier Lig takımlarından Crystal Palace'tan Bakary Sako'yu kadrosuna kattığını açıklayan Yukatel Denizlispor, sağlık kontrolünde çıkan sorun nedeniyle yıldız ismin transferini iptal etmişti.

Anlaşmanın iptal olması üzerine kulüp arayan Sako yeni takımını Güney Kıbrıs'ta buldu. Hücum oyuncusu, Pafos FC ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Bu transfer Kıbrıs ekibi tarafından da açıklandı.

Bakary Sakonun yeni takımı Pafos FC

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