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HaberlerGalatasarayBakayoko listede
05.08.2019 - 08:00

Bakayoko listede

Sarı-kırmızılı takımın transfer listesinde olan isimlerden Tiemoue Bakayoko’da flaş bir gelişme öne çıktı.

Bakayoko listede

Sarı-kırmızılı takımın transfer listesinde olan isimlerden Tiemoue Bakayoko’da flaş bir gelişme öne çıktı. İngiliz Telegraph Gazetesi, Chelsea’nin Bakayoko’yu transfer listesine koyduğunu yazdı. Menajer Frank Lampard’ın orta saha oyuncusunu takımda düşünmediği ve bu nedenle transferine onay çıktığı bildirildi. Chelsea’nin tüm kiralama tekliflerine açık olduğu aktarıldı.

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