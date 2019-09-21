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21.09.2019 - 13:52 | | Fotomaç

Bakkal: Serdar ve Sadık'ın yerinde olsam futbolu bırakırdım

Teknik direktör Mesut Bakkal, Alanyaspor maçında yedek soyunan Fenerbahçe'nin stoperleri Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar için şok açıklamalar yaptı.

Bakkal: Serdar ve Sadık'ın yerinde olsam futbolu bırakırdım

Teknik direktör Mesut Bakkal'dan olay açıklamalar...

Devşirme stopere karşı olduğunun altını çizen deneyimli teknik adam, "Ersun Yanal ile 8 yıl birlikte çalıştım. Alanyaspor- Fenerbahçe maçını takip ettim. Fenerbahçe, Alanya'da bir sezon içerisinde yapılacak tüm hataları yaptı. Ben devşirme stopere karşıyım; Mehmet Topal'ın milli takımda stoper oynamasına hep karşı çıktım. Serdar ve Sadık'ın yerinde olsam ben futbolu bırakırdım.

"İkisi kötüyse Fenerbahçe'de ne işi var?"

Bu iki oyuncu bu kadar kötüyse Fenerbahçe'de ne işi var?" diye konuştu.

Serdar Aziz ve Sadık ligde geride kalan 4 maçta henüz süre alamadı. Yanal, savunmanın göbeğinde Zanka ile Jailson ikilisini tercih etti.

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