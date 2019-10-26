BalÄ±kesirspor - Adanaspor: 3-0
BalÄ±kesirspor, evinde karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± Adanaspor'u 3-0 yendi.Â
TFF 1. Lig'in 9. haftasÄ±nda BalÄ±kesirspor, evinde karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± Adanaspor'u 3-0 yendi.Â
KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 4. dakikasÄ±nda Adanaspor kalecisi Karacic, direkt kÄ±rmÄ±zÄ± kartla oyun dÄ±ÅŸÄ±nda kaldÄ±. KÄ±rmÄ±zÄ± kart sonrasÄ± Adanaspor'da Furkan Ã–zÃ§al oyundan alÄ±nÄ±rken, yerine kaleci Ä°rfan Can EÄŸribayat dahil oldu.
DiÄŸer sonuÃ§lar:
Ä°stanbulspor- Bursaspor: 1-2
Stat: BalÄ±kesir AtatÃ¼rkÂ
Hakemler: Ramazan KeleÅŸ, Selahattin Altay, Murat ÅženerÂ
BalÄ±kesirspor: Vukovic, OÄŸuzhan Ã‡apar, DoÄŸa Ä°ÅŸleri, Furkan Ã‡il (Dk. 72 AbdÃ¼lkadir KayalÄ±), Aly Malle (Dk. 64 Otoo), Kethevoama, Okan Alkan, Rahmi AnÄ±l BaÅŸaran, Glumac, Mrsic, Ä°brahim Halil Ã‡olak (Dk. 78 Celal Emir Dede)Â
Adanaspor: Karacic, Enes Yasin Akyol, KaÄŸan SÃ¶ylemezgiller, Serdar BingÃ¶l, Ã–zgÃ¼r Ã–zdemir, Ahmet Dereli, Eren KeleÅŸ (Dk. 41 Marvin Sinan BÃ¼yÃ¼ksakarya), Utku Åžen (Dk. 69 Ã–zkan TaÅŸtemur), Bagayoko, Furkan Ã–zÃ§al (Dk. 6 Ä°rfan Can EÄŸribayat), Renan SouzaÂ
Goller: Dk. 14 Okan Alkan, Dk. 22 Rahmi AnÄ±l BaÅŸaran, Dk. 59 Mrsic (BalÄ±kesirspor)Â
KÄ±rmÄ±zÄ± kart: Dk. 4 Karacic (Adanaspor)Â
SarÄ± kartlar: Dk. 35 Glumac (BalÄ±kesirspor), Dk. 51 Serdar BingÃ¶l, Dk. 86 Ahmet Dereli (Adanaspor)
Â