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05.10.2019 - 21:24 | | AA

Balıkesirspor - Boluspor: 3-2

TFF 1. Lig'de Balıkesirspor, kendi evinde karşılaştığı Boluspor'u 3-2 yendi.

Balıkesirspor - Boluspor: 3-2

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Balıkesirspor, kendi evinde karşılaştığı Boluspor'u 3-2 yendi.

Haftanın diğer sonuçları;

İstanbulspor - Keçiörengücü: 1-1
Eskişehirspor - Fatih Karagümrük: 1-3

Stat: Balıkesir Atatürk 

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Cemil Tunç

Balıkesirspor: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Doğa İşleri, Furkan Çil, Glumac, Foxi, Orkan Alkan, Otoo, Rahmi Anıl Başaran (Dk. 84 Serdar Güncü), Mrsic (Dk.46 Abdülkadir Kayalı), İbrahim Halil Çolak (Dk.65 Aly Malle) 

Boluspor: Hakan Canbazoğlu, İsmail Konuk, Cumali Bişi, Melih Okutan, Poepon, Bilal Kısa (Dk.74 Mustafa Sami Can Keskin), Mustafa Eskihellaç (Dk. 68 Sandro Ferreira), Sincere, Hakan Arslan, Burak Bekaroğlu (Dk. 86 Shukurov), Mustafa Durak 

Goller: Dk. 26 Mrsic, Dk. 65 Aly Malle, Dk. 69 Glumac (Balıkesirspor) Dk. 42 Hakan Arslan, Dk. 55 Mustafa Durak (Boluspor)

 Sarı kartlar: Dk. 44 Glumac, Dk. 44 Ali Tandoğan (Balıkesirspor Teknik Direktörü), Dk. 88 Foxi, (Balıkesir), Dk. 64 Burak Bekaroğlu (Boluspor)

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