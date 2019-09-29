Balıkesirspor - Giresunspor: 2-0
TFF 1. Lig'de Balıkesirspor, Giresunspor'u 2-0 mağlup etti.
TFF 1. Lig'in 6. haftasında Balıkesirspor, Giresunspor'u 2-0 mağlup etti. Gecenin diğer karşılaşamasında Ekol Göz Menemenspor, Osmanlıspor'a 2-1 yenildi.
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Emre Malok, Erkan Akbulut, Hasan Hüseyin Tekin
Balıkesirspor: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Glumac, Doğa İşeri, Furkan Çil, Foxi (Dk. 67 Serdar Güncü), Okan Alkan, Otoo (Dk. 59 Malle), Rahmi Anıl Başaran, Hodzic (Dk.79 Abdülkadir Kayalı), İbrahim Halil Çolak
Giresunspor: Adriano, Muhammed Bayır, Ahmet Kesim, Mehmet Güven, Landel, Rusescu, Ahmet İlhan Özek (Dk. 83 Limbombe) Murat Akça, Del Valle, Renan Fouginho (Dk. 46 Özgür Can Özcan), Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 54 Uğur Akdemir)
Goller: Dk. 17 Rahmi Anıl Başaran, Dk. 45 Foxi (Balıkesirspor)
Sarı kartlar: Dk. 7 Muhammed Himmet Ertürk, Dk. 45 2 Uğur Akdemir (Yedek kulübesinde), Dk. 45 2 Adriano, Dk. 72 Mehmet Güven, Dk. 80 Murat Akça (Giresunspor), Dk. 37 İbrahim Halil Çolak, Dk. 53 Doğa İşleri, Dk. 76 Serdar Güncü, Dk. 90 Abdülkadir Kayalı, Dk. 90 Malle (Balıkesirspor)