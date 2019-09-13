Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Haberler1.LigBalıkesirspor-Ümraniyespor: 2-0
13.09.2019 - 23:11 | | BALIKESİR (AA)

Balıkesirspor-Ümraniyespor: 2-0

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Balıkesirspor, Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti.

Balıkesirspor-Ümraniyespor: 2-0

 

Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Uygar Bebek, Serdar Diyadin
Balıkesirspor: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Doğa İşeri, Furkan Çil, Foxi, Okan Alkan, Otoo, Rahmi Anıl Başaran (Dk. 68 Serdar Güncü), Glumac, Mrsic (Dk. 78 Malle), İbrahim Halil Çolak (Dk. 59 Celal Emir Dede)
Ümraniyespor: Burak Öğür, Timur Temeltaş (Dk. 46 Muhammed Gönülaçar), Nouri, Emircan Altıntaş, Akabueze, Fernandes, Gökhan Süzen, Serkan Göksu, Alaaddin Okumuş, Gimbert (Dk. 46 Gomis), Tarık Tekdal (Dk. 72 Lazar)
Goller: Dk. 4 Foxi, Dk. 32 Glumac (Balıkesirspor)
Kırmızı kart: Dk. 66 Serkan Göksu (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 14 Fernandes, Dk. 32 Tarık Tekdal, Dk. 80 Emircan Altıntaş (Ümraniyespor), Dk. 47 Mrsic, Dk. 61 Oğuzhan Çapar, Dk. 77 Okan Alkan, Dk. 87 Vukovic, Dk. 88 Serdar Güncü, Dk. 90 1 Malle (Balıkesirspor)

 

 

    James Rodrigues'ten antrenmanda müthiş gol!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Galatasaraylı taraftarlardan 3 dakika süren sessizlik

    Galatasaraylı taraftarlardan 3 dakika süren sessizlik

    Okay Yokuşlu, Granada maçıyla sahalara dönüyor!

    Okay Yokuşlu, Granada maçıyla sahalara dönüyor!

    Kuzey Makedonya-Türkiye: 0-3

    Kuzey Makedonya-Türkiye: 0-3

    Kasapoğlu: Spor toplumu olmamamız için hiçbir neden yok

    Kasapoğlu: Spor toplumu olmamamız için hiçbir neden yok

    Sıradaki Haber