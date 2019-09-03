Balıkesirspor’dan 12 transfer birden...

TFF 1. Lig'e 3 maçta 3 puanla başlayan Balıkesirspor, zorlu geçen transfer yasağı sürecinin ardından mutlu sona ulaştı. Kulüp Başkanı Kadir Dağlı, son

dakikalarda tahtanın açıldığını belirtirken, 6 yerli, 6 da yabancı oyuncu ile anlaşıldığını açıkladı. Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı, “Transferlerimizi Allah’ın izniyle yetiştirdik. 12 transferimiz var. 6’sı yerli, 6’sı yabancı. 17-18 yaşlarımızdaki gençlerimiz ile biz ilk 3 hafta çok iyi mücadele etmiştik. Bundan sonra da ligde sağlam bir şekilde yerimizi alacağız. Biz bu seneyi ligde kalarak tamamlamak istiyoruz” dedi.

Balıkesirspor Kulübü de transfer tahtasının açılmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gözün aydın Balıkesirsporlu, transfer tahtası açıldı” şeklinde bir paylaşım yaptı. Kırmızı-beyazlı taraftarlar da bu mutluluğa ortak oldular.

Öte yandan Balıkesirspor’un tahtayı açması için gereken son 200 bin TL’lik pürüzün Balıkesirli iş adamı İbrahim Kaya tarafından çözüldüğü belirtildi.

Transfer tahtasının açılmasının ardından Balıkesirspor’un anlaşma sağladığı isimlerin bazıları ise şu şekilde:

Antonio Mrsic (Hapoel Rishon Lezion)

Nemanja Andusic (Trabzonspor- Kiralık)

Nermin Hodzic (Adana Demirspor)

Aly Malle (Udinese- Kiralık)

Djemoussa Traore (Adana Demirspor)

Batuhan İşçiler (Adana Demirspor)

Sezer Özmen (Adana Demirspor)

Beray Aydoğdu (Sakaryaspor)

Abdülkadir Kayalı (Kulüpsüz)

Cenk Güvenç (Kulüpsüz)

Anıl Taşdemir (Kulüpsüz)