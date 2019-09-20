Balıkesirspor’dan 'istifa' açıklaması

Balıkesirspor’da geçtiğimiz günlerde 4 yönetici görevlerinden istifa ederken, istifanın gerekçesi ise merak konusu olmuştu. Konuyla ilgili olarak kulübün resmi sitesinden bir açıklama yayınlanırken açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde Kulübümüz Yönetim kurulundaki bazı arkadaşların istifaları ile ilgili basında ve sosyal medyada yapılan bir takım yorumlar sebebiyle bir açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur. Söz konusu istifaların sosyal medyada dillendirildiği gibi ne Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz ile ne Başkan Vekilimiz Yasin Sağay ile ne de başka bir kurum veya kişi ile ilgisi yoktur. İstifa eden arkadaşlarımız, yönetime seçildikten sonra Başkanımız Kadir Dağlı’nın kendilerine Asbaşkanlık gibi önemli makam ve görevler vererek onurlandırdığı ve güvendiği arkadaşlarımızdır.

Yönetimi devraldığımız günden bu yana nasıl büyük problemlerle mücadele ettiğimiz ve Başkanımızın ne denli yoğun bir mesai harcadığı tüm kamuoyunun malumudur. Yönetici olmak fedakarlık gerektirir. Hele ki Şanlı Balıkesirspor Kulübümüzün üst düzey yöneticisi olmak daha fazla fedakarlık gerektirir. Birçok problemi göğüslediğimiz şu süreçte, çok büyük efor sarf ederek çalışan yönetim kurulu üyelerimiz olduğu gibi maalesef kendilerine verilen etiketlere rağmen üzerine düşen sorumlulukları yerine getiremeyen yöneticilerimiz de olmuştur. Bilindiği üzere, her ne kadar bugüne kadar çok mesafe kat etmiş olsak da hala kulübümüzün önünde bir yığın problemi olduğu hepimizin malumudur. Bu sebeple önümüzdeki dönemde daha çalışkan ve kulübe daha fazla mesai harcayacak yöneticilerle birlikte yol almak adına başkanımız ve yönetim kurulumuz kendi içerisinde yeni bir görev dağılımı ihtiyacı hissetmiştir. Bu yeni görev dağılımını kabul etmeyen bazı yönetim kurulu üyelerimiz noter aracılığıyla kulübümüze istifalarını bildirmişlerdir. Katkı sağlamak, maddi, manevi faydalı olmak isteyen herkese kapımız açıktır. İş yoğunluklarından dolayı görevlerinden istifa eden yönetim kurulu üyelerimize bugüne kadar olan hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, istifalardan dolayı yedek listeden asil yönetim kurulu üyeliğine yükselen üyelerimize başarılar dileriz."