Ballon D’Or kime gidecek?

Ballon D’Or ödülünü kazanan isim bu akşam TSİ 22.30’da düzenlenecek törenle belli olacak. Adaylar arasında ödülü 5’er kez kazanan Barcelona’dan Lionel Messi ile Juventus’tan Cristiano Ronaldo’nun yanı sıra Liverpool’da gösterdiği performansla adından söz ettiren Virgil van Dijk da yer aldı. Lionel Messi eğer ödülü kazanırsa en fazla Ballon D’Or ödülü kazanan oyuncu olacak ve bu alanda Cristiano Ronaldo’yu geçecek.

Lionel Messi 2019 yılı içinde Barcelona forması altında 40 gol atıp 15 asist yaparken hem La Liga şampiyonluğunu hem de gol krallığını kazandı. 2019-2020 sezonu öncesi İspanya Süper Kupa’sını kazanan Messi, Arjantin ile Copa Amerika 2019’da üçüncü oldu.