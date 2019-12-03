Balotelli artık bedava! Başkan resmen açıkladı...

Galatasaray'ın gündemine gelen Balotelli ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Serie A ekibi Brescia Başkanı Cellino, İtalyan golcünün ocak ayında bedelsiz olarak takımdan ayrılacağını açıkladı.

Irkçı saldırılara maruz kalan Balotelli'nin mutsuz olduğunu vurgulayan Cellino, "Mario üzgün; çünkü istediği oyunu oynayamıyor. Serie A'da hayatta kalmak büyük fedakarlık istiyor ve belki de o basit olanı düşünüyor. Ocak ayında, bedelsiz olarak kulüpten ayrılabilir. Bu dakikada kendisi için en iyi yolu seçmeye ihtiyacı var" şeklinde konuştu.



