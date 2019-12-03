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03.12.2019 - 14:12 |

Balotelli artık bedava! Başkan resmen açıkladı...

Brescia'nın ünlü golcü Balotelli ile yolları ayrılıyor... Başkan Cellino yaptığı açıklamada İtalyan golcünün ocak ayında takımdan bedelsiz olarak ayrılacağını vurguladı.

Galatasaray'ın gündemine gelen Balotelli ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Serie A ekibi Brescia Başkanı Cellino, İtalyan golcünün ocak ayında bedelsiz olarak takımdan ayrılacağını açıkladı.

Irkçı saldırılara maruz kalan Balotelli'nin mutsuz olduğunu vurgulayan Cellino, "Mario üzgün; çünkü istediği oyunu oynayamıyor. Serie A'da hayatta kalmak büyük fedakarlık istiyor ve belki de o basit olanı düşünüyor. Ocak ayında, bedelsiz olarak kulüpten ayrılabilir. Bu dakikada kendisi için en iyi yolu seçmeye ihtiyacı var" şeklinde konuştu. 

Balotelli artık bedava Başkan resmen açıkladı...

Balotelli artık bedava Başkan resmen açıkladı...
 

 

 

 

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