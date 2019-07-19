Bandırma Basketbol İhtisas Kulübü’nün yeni logosu ve isim sponsoru tanıtıldı

Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bandırma Basketbol İhtisas Kulübü’nün isim sponsoru ve yeni logo tanıtım toplantısı, Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin Levent’teki merkezinde yapıldı. Toplantıya Bandırma BK Başkanı Özkan Kılıç, Bandırma BK Genel Menajeri Turgay Zeytingöz, Bandırma BK Sportif Direktörü Turgay Çataloluk, Teksüt Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Arınık ve yönetim kurulu üyesi Arda Aksaray katıldı.



Özkan Kılıç: “İki markanın birbirine değer katacağına inanıyorum”

Türkiye’nin güzide iki markasının iş birliği yaptığını vurgulayan Özkan Kılıç, “Teksüt ailesine basketbol camiasına hoş geldiniz diliyorum. Mevcut ekonomik durumda kimse elini taşın altına sokmak istemezken, tüm Teksüt ailesine teşekkür ederim. Bugün itibariyle resmi isim sponsorumuz Teksüt markasını ilk günkü heyecanla şahsım ve kulübüm adına temsil edeceğimize ve iki markanın birbirine değer katacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.



Cevdet Arınık: “Son topa kadar mücadele edecek sporcularımızla yan yana olacağız”

Kendileri için önemli ve anlamlı bir gün olduğunu belirten Cevdet Arınık, “TSYD’ye misafir ettikleri için teşekkür ederim. 25 yıl önce Bandırma’da kurulan, mahalli liglerde adını başarı ile yazdıran ve Avrupa’da başarılı ile temsil etmiştir. Basketbol Süper Ligi’nde Balıkeser’in tek temsilcisine destek olmaktan, adımızı vermekten Balıkesir ve Gönenli olmaktan gurur duyuyoruz. Bundan sonra Teksüt Bandırma Basketbol Kulübü olarak anılacak. Türk basketbolunun göz bebeği olan camia bu günden sonra Avrupa’da benzer başarılar atmaya devam edeceğine inanıyoruz. Birlikte son topa kadar mücadele edecek sporcularımızla ve camiamızla yan yana olacağız. Hem bizim ve takımızın için başarılı bir sezon olmasını diliyorum” diye konuştu.



Turgay Çataloluk: “Yabancı oyuncuların dışındaki oyuncular altyapımızdan olacak”

Misyonlarında ve vizyonlarında değişiklik olmayacağını belirten Turgay Çataloluk, “Altyapı bizim için olmazsa olmaz. Ondan asla vazgeçmeyeceğiz. Bu iki markanın birlikte çok başarılı olacağına inanıyorum. Bundan sonraki senelerde stratejimizin değişeceğini düşünmüyorum. Biz kuralların el verdiği kadar yabancı alacağız. Onun dışındaki oyuncularımız bizim altyapımızdan olacak. Bu bizim için yerleşmiş bir durum halini alabilir, bunu böyle görebilirsiniz. Biz her platformda en iyisini yapmaya çalışacağız. Hem Türkiye’de hem de Avrupa’dan taviz vermeyeceğiz. Başarıları arttırarak daha iyiye gitmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından sponsorluk için imza töreni düzenledi ve forma ile basın mensuplarına poz verildi. İki marka arasında 5 yıllık anlaşma gerçekleşti.