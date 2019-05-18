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18.05.2019 - 15:32 |

Barça'da Griezmann krizi!

Avrupa’da yılın transferi olması beklenen Antoine Griezmann, Barcelona’ya gitmeden kriz çıkardı. Katalan takımında futbolcuların, Fransız yıldızı istemediği aktarıldı.

Barça'da Griezmann krizi!

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Atletico Madrid’den ayrılacağını açıklayan ve Barcelona’ya yakın duran Antoine Griezmann konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Barcelona’ya yakın Sport Gazetesi, Barça’da futbolcuların Griezmann’ı istemediğini yazdı.

Futbolcular arasında Griezmann’a karşı tavır olduğu ve gelecek sezonda kadroda olmasına sıcak bakılmadığı ifade edildi. Yıldız ismin Barça’ya katılması halinde soyunma odasında kabul edilmesinin zor olacağı, takım içerisinde sıkıntı yaşayacağı aktarıldı.

Kulüp yönetiminin de bu konuyu düşündüğü, Griezmann krizine çözüm aradığı belirtildi. Barcelona futbolcuları arasında birçok nedenin bulunduğu da kaydedildi. Özellikle Griezmann’ın çektiği belgeseldeki tavırları ve konuşmalarının bu duruma yol açtığı bildirildi.

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