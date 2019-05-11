Barcelona 10 yıldız oyuncu ile yollarını ayırıyor...

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ilk maçta Liverpool’u 3-0 devirerek finalin kapısını sonuna kadar açan İspanyol devi Barcelona, rövanşta ise büyük bir şok yaşamıştı.

İngiliz ekibine 4-0 kaybeden Katalan temsilcisi, tarihi hezimetin ardından turnuvaya veda ederken, Barcelona Yönetimi ve teknik ekip, cezayı futbolculara kesti.

Barça’da sezon sonunda Ivan Rakitic, Phillip Coutinho ve Ousmane Dembele gibi yıldızlar başta olmak üzere kaleci Cillessen, Umtiti, Malcom, Vermaelen, Rafinha, Boateng ve Murillo ile yollar ayrılacak. 10 oyuncu gönderecek olan İspanyol ekibinin yollarını ayırmak istediği isimlerin toplam değeri ise 451 milyon Euro’yu (3.1 milyar TL) buluyor. (Fanatik)