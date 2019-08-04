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04.08.2019 - 20:41

Barcelona Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayımlanacak? 2019 Joan Gamper Kupası finali

Joan Gamper Kupası final maçında Barcelona ve Arsenal karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği zorlu mücadele öncesi en çok merak edilen Barcelona Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda sorularının cevaplarını haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz. İşte ayrıntılar...

Barcelona Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayımlanacak? 2019 Joan Gamper Kupası finali

Barcelona Arsenal maçı için geri sayım başladı. Avrupa futbolunun en köklü kulüplerinden ikisinin zorlu mücadelesine sahne olacak maçla ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. İşte detaylar ve ilk 11'ler...

BARCELONA ARSENAL MAÇI NE ZAMAN?

Barcelona Arsenal  2019 Joan Gamper Kupası final maçı bu akşam saat 21:00'de başlayacak. Zorlu mücadelenin Türkiye'den yayıncısı ise şu an bulunmuyor.

İLK 11'LER

Barcelona: Neto; Semedo, Piqué, Umtiti, Alba; De Jong, Rakitic, Puig; Dembélé, Pérez, Griezmann.

Arsenal: Leno; Maitland-Niles, Chambers, Sokratis, Monreal; Willock, Xhaka; Mkhitaryan, Özil, Nelson; Aubameyang.

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