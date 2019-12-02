Barcelona Atletico Madrid'i Messi ile devirdi!

Ä°spanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 15. haftasÄ±nda deplasmanda Atletico Madrid'i 1-0 yenen Barcelona, liderliÄŸini korudu.Â

Wanda Metropolitano StadÄ±'nda ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ altÄ±nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk yarÄ±sÄ± golsÃ¼z eÅŸitlikle sona erdi. Ä°kinci yarÄ±nÄ±n 86. dakikasÄ±nda Lionel Messi ile golÃ¼ bulan Barcelona, sahadan 1-0 galip ayrÄ±ldÄ±.

PuanÄ±nÄ± 31'e Ã§Ä±karan Barcelona, averajla Real Madrid'in Ã¶nÃ¼nde liderliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Bu sezon La Liga maÃ§larÄ±nda sahasÄ±nda ilk yenilgiyi alan Atletico Madrid ise 25 puanla 6. sÄ±raya geriledi.

Atletico taraftarÄ±ndan Griezmann'a tepki

Bu arada Atletico Madrid taraftarlarÄ±, yaz dÃ¶neminde tartÄ±ÅŸmalÄ± bir ÅŸekilde takÄ±mdan ayrÄ±larak Barcelona'ya transfer olan FransÄ±z futbolcu Antoine Griezmann'a bÃ¼yÃ¼k tepki gÃ¶sterdi.

KarÅŸÄ±laÅŸma baÅŸÄ±nda "Griezamann Ã¶l" diye tezahÃ¼rat eden Atletico Madrid taraftarÄ±, maÃ§ boyunca top ayaÄŸÄ±na her geldiÄŸinde FransÄ±z futbolcuyu Ä±slÄ±kladÄ±.

DiÄŸer yandan Katalonya'daki olaylarÄ±n etkisiyle gÃ¼venlik sebebiyle 26 Ekim'den 18 AralÄ±k'a alÄ±nan 10. haftadaki Barcelona-Real Madrid maÃ§Ä±ndan dolayÄ± her iki takÄ±mÄ±n da bir maÃ§ eksiÄŸi bulunuyor.