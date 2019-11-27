Barcelona-Borussia Dortmund: 3-1

Şampiyonlar Ligi F Grubu 5. hafta maçında Barcelona ile Borussia Dortmund Nou Camp'ta karşı karşıya geldi. Baştan sonra üstün oyunuyla rahat bir maç çıkaran Barcelona mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve grubu lider bitirmeyi garantiledi.

Katalan ekibine galibiyeti getiren goller Suarez, Messi ve Griezmann'dan geldi. Yıldız futbolcu Messi aynı zamanda iki de asiste imza attı.

Dortmund'ın tek golünü ise Sancho kaydetti.

Barcelona gruptaki son maçında 10 Aralık'ta Inter deplasmanına çıkacak.

Maçın tüm detayları Skorer farkıyla sizlerle...