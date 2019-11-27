Barcelona Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde futbol şöleni... Barcelona ile Borussia Dortmund karşı karşıya geliyor. Lider Barcelona kendi evinde Alman temsilcisini yenip 1. sıradaki yerini korumak; Borussia Dortmund ise deplasmanda güçlü rakibini güzel bir skorla geçerek liderliğe yükselmek istiyor. Peki bu heyecanlı maç saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

BARCELONA BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN?

Barcelona Borussia Dortmund maçı bu gece saat 23.00'te başlayacak. Müsabaka Camp Nou'da oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 2 kanalından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Pique, Umtiti, Firpo, De Jong, Busquets, Dembele, Vidal, Griezmann, Messi

Dortmund: Bürki, Hakimi, Akanji, Hummels, Schulz, Witsel, Weigl, Sancho, Brandt, Hazard, Götze