MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSkorer HaberleriBarcelona Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
27.11.2019 - 16:06 |

Barcelona Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda muhteşem bir karşılaşma futbolseveleri bekliyor. Barcelona kendi evinde Borussia Dortmund'u ağırlıyor. Müsabakanın başlama saati ve kanalı şimdiden merak ediliyor. İşte maça dair bilgiler...

Barcelona Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

 

Şampiyonlar Ligi'nde futbol şöleni... Barcelona ile Borussia Dortmund karşı karşıya geliyor. Lider Barcelona kendi evinde Alman temsilcisini yenip 1. sıradaki yerini korumak; Borussia Dortmund ise deplasmanda güçlü rakibini güzel bir skorla geçerek liderliğe yükselmek istiyor. Peki bu heyecanlı maç saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

BARCELONA BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN?

Barcelona Borussia Dortmund maçı bu gece saat 23.00'te başlayacak. Müsabaka Camp Nou'da oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 2 kanalından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Pique, Umtiti, Firpo, De Jong, Busquets, Dembele, Vidal, Griezmann, Messi

Dortmund: Bürki, Hakimi, Akanji, Hummels, Schulz, Witsel, Weigl, Sancho, Brandt, Hazard, Götze

Senad Ok: "Geçen seneki o ruh hala takımın üstünde dolaşıyor"
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hertha Berlin'in yeni teknik direktörü Jürgen Klinsmann

Hertha Berlin'in yeni teknik direktörü Jürgen Klinsmann

Boluspor'un puan kaybına tahammülü yok

Boluspor'un puan kaybına tahammülü yok

Yeni Malatyasporlu futbolcular Gençlerbirliği'ne odaklandı

Yeni Malatyasporlu futbolcular Gençlerbirliği'ne odaklandı

Kasımpaşa, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kasımpaşa, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sıradaki Haber