Barcelona - Deportivo Alaves: 4-1
Barcelona, La Liga 18. haftasında Deportivo Alaves'i sahasında ağırladı. Skorer'in şifresiz yayınladığı maçı Barcelona yıldızlarının bulduğu gollerle 4-1 kazandı.
La Liga'nın 18. haftasında sahasında Deportivo Alaves'i ağırlayan Barcelona mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıktı. Mücadelede zorlanmayan Barcelona sahada 4-1 galip ayrıldı.
Camp Nou'da Barça'nın gollerini 14. dakikada Griezmann 45. dakikada Vidal, 69. dakikada Messi ve 75. dakikada Suarez kaydetti. Alaves'in tek golünü Pere Pons attı.
Bu sonuçla Barcelona 39 puanla liderliğini sürdürdü. Alaves ise 19 puanla 14. sırada kaldı.
Bu arada, ligdeki gol sayısını 13'e çıkaran Messi, gol krallığı yarışında Real Madridli Karim Benzema'yı (12) geçerek tek başına zirvede yer aldı.
İLK 11'LER
BARCELONA: Ter Stegen, Roberto, Pique, Umtiti, Alba, Vidal, Busquets, Alena, Messi, Suarez, Griezmann
ALAVES: Pacheco, Aguirregabiria, Ely, Navarro, Duarte, Munoz, Pons, Garcia, Wakaso, Lucas Perez