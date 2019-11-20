Barcelona Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek? FB maçı ne zaman saat kaçta?

Barcelona Fenerbahçe Beko maçı için geri sayım başladı. THY EuroLeague'de oynadığı ilk 8 karşılaşmada 6 yenilgi alarak tüm Avrupa'yı şaşırtan Fenerbahçe Beko, kötü gidişatına Barcelona deplasmanında son vermek istiyor. İşte zorlu maç öncesi bilinmesi gerekenler...



BARCELONA FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?



Barcelona Fenerbahçe Beko maçı bu akşam saat 23:00'de başlayacak ve beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.



KANARYA KÖTÜ GİDİŞATA SON VERMEK İSTİYOR



Avrupa Ligi'nde sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, geride kalan 8 haftada 2 galibiyet elde edebildi. İstanbul'da Baskonia ve Bayern Münih'i mağlup eden sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda tek mağlubiyetini Zalgiris karşısında yaşadı. Fenerbahçe Beko, deplasmanda Real Madrid, Kızılyıldız mts, AX Armani Exchange Milan, Maccabi FOX ve CSKA Moskova ile oynadığı mücadelelerden ise yenilgiyle ayrıldı. Avrupa'da 518. randevu Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 518. maçına Barcelona karşısında çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 517 karşılaşmada 297 galibiyet elde ederken, 220 yenilgi yaşadı. Avrupa Ligi'nde ise 315 maça çıkan Fenerbahçe, 186 galibiyet alırken, 129 kez mağlup oldu.





