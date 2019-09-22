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22.09.2019 - 10:40 |

Barcelona, genç golcü Haland'a kanca attı!

Genç oyunculara yaptığı yatırım ile dikkat çeken Barcelona, gözünü Salzburg’un 19 yaşındaki golcüsü Erling Haland’a dikti. Katalan devinin, devre arasında Avusturya ekibinin kapısını astronomik bir bedelle çalması bekleniyor.

Barcelona, genç golcü Haland'a kanca attı!

Katalan devi Barcelona’da transfer çalışmaları şimdiden başladı... 4 hafta sonunda 7 puan toplayan ve 6. sırada bulunan Barça, gözünü Salzburg’un 19 yaşındaki forveti Erling Haland’a dikti.

Teknik direktör Ernesto Valverde’nin, bu sezon çıktığı 9 maçta 17 gol atan, Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında Genk karşısında hat-trick yaparak dikkatleri üzerine çeken genç futbolcunun ismini yönetime şimdiden verdiği iddia edildi.

Henüz bedel biçilmedi

Avrupa devlerinin peşinde olduğu Haland için Salzburg henüz bir bedel biçmedi. Ancak devre arası transfer döneminde olmasa bile sezon sonunda Norveçli golcünün, paylaşılamayan adam olmasına ve astronomik bir bedelle devlerden birine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

 

 

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