Barcelona Griezmann'ı açıkladı, A.Madrid yargıya gidiyor

Skorer - Barcelona, yıllardır gündemde olan Antoine Griezmann transferini resmen açıkladı. Fransız oyuncu için sözleşme fesih maddesi olan 120 milyon euronun ödendiği öğrenildi.

Griezzman'la 5 yıllık sözleşme imzalandığı ve çıkış maddesinin ise 800 milyon euro olduğu belirtildi.

Bedel ödendi, transfer tamamlandı

Antoine Griezmann’ın temsilcileri gündüz saatlerinde La Liga ofisine giderek oyuncu için gerekli parayı yatırdılar. 120 milyon euroluk serbest kalma bedeli için ellerinde bavullarla gelen temsilcilerin ödeme işlemi beklendi, bu işlem tamamlandıktan sonra transfer resmen açıklandı.

Atletico Madrid transferi yargıya taşıyor

Barcelona'nın Griezmann ile 5 sezonluk sözleşme imzalayacağını duyurmasının ardından yazılı bir açıklama yayımlayan Atletico Madrid, Fransız futbolcunun serbest kalma bedeli olarak ödediği 120 milyon avronun yeterli olmadığını belirtti.

Atletico Madrid, Griezmann'ın serbest kalma bedelinin 120 milyon avro değil 200 milyon avro olduğunu vurgulayarak, Barcelona'dan kalan 80 milyon avroyu ödemesini istedi.

Griezmann'ın avukatları aracılığıyla La Liga kurumuna giderek Barcelona'dan aldığı parayla 120 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödediği belirtilen açıklamada, Katalan kulübü ile Fransız futbolcu arasındaki anlaşmanın aslında 14 Mayıs'ta yapıldığını, o tarihte de Griezmann'ın serbest kalma bedelinin 200 milyon avro olduğu savunuldu.

Yıldız oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin 1 Temmuz itibarıyla 200 milyon avrodan 120 milyon avroya inmesine rağmen, Barcelona'yla yapılan anlaşmanın bu tarihten önce olduğuna dair bilgiler olduğunu kaydeden Atletico Madrid, kulübün haklarını ve meşru çıkarlarını savunmak için gerekli sürecin başlatıldığını duyurdu.

Barcelana Kulübü, Griezmann'ın avukatları aracılığıyla 120 milyon avroluk serbest kalma bedelini La Liga kurumuna ödemesinin ardından resmi bir açıklama yaparak, Fransız futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalanacağını ilan etmişti.