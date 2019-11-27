Barcelona ile Dortmund karşılaşıyor! Dev maç canlı bahisle Misli.com'da...

Barcelona gruptaki son maçında evinde Slavia Prag ile golsüz berabere kalarak son 16’ya yükselmeyi garantileme şansını kaçırmıştı. Bu defa Dortmund karşısında kazanarak zorlu Inter deplasmanı öncesi işi bitirmek istiyorlar. Bu sezon istediği akıcı oyunu bir türlü sahaya yansıtamayan ve alıştığımız farklı skorlu galibiyetlerden uzak kalan Katalan ekibinde teknik direktör Valverde’nin geleceği tartışılıyor. Bu maçta alınacak kötü bir sonuç tecrübeli hocanın gidişini hızlandırabilir. Barcelona’da cezalı Pique’nin yanı sıra Semedo ve Alba sakatlık nedeniyle kadroda olmayacak. Lenglet’in durumu ise şüpheli. Ev sahibinin Messi, Suarez ve Griezmann’dan oluşan ölümcül hücum hattı ise sahada olacak

Deplasmanda mağlup olduğu Inter’i Almanya’da 2-0’dan dönerek yenen Dortmund gruptan çıkma adına avantajı ele geçirdi. Bundesliga’da çıktığı Paderborn maçının ilk devresini 3-0 geride kapatan Alman ekibi maçı 3-3’e getirip 1 puanı kurtarsa da gidişat iyi değil. Teknik direktör Favre de tıpkı meslektaşı Valverde gibi eleştirilerin odağında ve aynı şekilde onun da koltuğu sallantıda. Bu karşılaşmada alınacak kötü bir sonuç ve Inter’in ikinciliği ele geçirmesi işleri Favre aleyhine bozabilir. Konuk ekipte Paco Alcacer, Thomas Delaney, Marcel Schmelzer forma giyemeyecek.

CANLI BAHİSTE İŞE YARAYACAK İSTATİSTİKLER

Barcelona’nın La Liga ve Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon çıktığı 17 maçın 14’ünde ilk yarı oldu oldu.

Dortmund’un Şampiyonlar Ligi’nde bu sezonki 4 maçının 3’ünde ilk yarı gol oldu.

Borussia Dortmun’dun Kasım’da çıktığı 4 karşılaşma da 2.5 gol üzeri tamamlandı.

Barcelona Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı son 26 karşılaşmada sadece 2 kez mağlup oldu.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Bol alternatifli İddaa bülteninde Canlı Bahis ve Tek Maç seçenekleriyle oynanabilen Barcelona – Dortmund mücadelesi için Misli.com üyeleri ağırlıklı olarak Barcelona galibiyetinden yana. Karşılaşmaya bahis yapan üyelerin %59’u ev sahibi ekibin kazanacağı görüşünde.

FEVZİ TANIRLI’NIN YORUMU

Dortmund, bu maçtan puan alamazsa dahi bundan sonraki maçını Slavia ile oynayacak. Bu nedenle 2. olma şansı daha yüksek gibi gözükmekle birlikte Inter'in son maçta Barça önünde içeride ne yapacağı belli olmaz. Bu nedenle Dortmund, Barça'dan puan almak isteyecek. Çünkü olası yenilgide Inter ile puan eşitliğinde bitirme durumu olduğunda Avrupa Ligi'ne kayabilirler. Barça'da Pique cezalı, Semedo ile Alba yok. Üst güzel.