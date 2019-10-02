Barcelona-Inter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Barcelona-Inter maçının başlamasına artık sayılı saatler kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde haftanın kritik mücadeleleri arasında gösterilen Barcelona-Inter maçı bu akşam Camp Nou'da 99 bin kişi önünde oynanacak. Katalan temsilcisi Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçında deplasmanda Borussia Dortmund'a konuk olmuş maçtan gol sesi çıkmamıştı. Inter ise Guiseppe Meazza Stadyumunda Slavia Prag'ı konuk etmiş ve mücadele 1-1'lik sonuçla tamamlanmıştı.

Barcelona ve Inter arasında bugüne kadar Şampiyonlar Ligi'nde birçok mücadele oynandı. Katalan ekibi sahasında oynadığı mücadelelerde rakibine şans tanımazken geçtiğimiz sezon oynanan mücadele 2-0'lık skorla tamamlanmıştı.

BARCELONA-INTER MAÇI NE ZAMAN SAAT KATA HANGİ KANALDA?

Barcelona-Inter maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Camp Nou'da 99 bin taraftarın önünde oynanacak müsabakada Sloven hakem Damir Skomina düdük çalacak. Barcelona-Inter maçı beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.