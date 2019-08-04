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04.08.2019 - 16:21| MADRİD (AA)

Barcelona, Junior Firpo'yu transfer etti

Barcelona Kulübü, Real Betis'te oynayan defans oyuncusu Junior Firpo ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu

İspanya'nın Barcelona Kulübü, Real Betis'ten Junior Firpo'yu transfer ettiğini açıkladı. 

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki defans oyuncusu Junior Firpo'nun 18 milyon avro artı 12 milyon avroluk başarı ve performansa bağlı ek ödeme karşılığında Real Betis'ten transfer edildiği belirtildi.

Dominik Cumhuriyeti vatandaşı olan Firpo ile 30 Haziran 2024'e kadar 5 sezonluk sözleşme imzalandığı ve serbest kalma bedeli olarak 200 milyon avroluk bir değer belirlendiği kaydedildi.

Diğer yandan Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu, resmi Twitter hesabından "Junior'un transferiyle birçok hedefimiz olan 2019-2020 sezonu için takımımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Barça'ya hoş geldin." diye yazdı.

Bartomeu, Firpo'nun transferi açıklanmadan önce bir açılışta yaptığı konuşmada, "Yaz transfer döneminin bitimine daha haftalar var. Takıma birkaç katılım daha olacak. Belki bugün iyi bir haber verebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

Barcelona, Junior Firpoyu transfer etti

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