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Haberlerİspanya La Liga Haberleri Barcelona, Ludovit Reis'i renklerine kattı!
23.05.2019 - 14:53 | | MADRİD (AA)

Barcelona, Ludovit Reis'i renklerine kattı!

Barcelona Kulübü, Groningen'den transfer ettiği ve 3 yıllık sözleşme imzaladığı 19 yaşındaki futbolcu Ludovit Reis için 100 milyon euro serbest kalma bedeli koydu.

Barcelona, Ludovit Reis'i renklerine kattı!

İspanya'nın Barcelona Kulübü, 19 yaşındaki Hollandalı orta saha oyunusu Ludovit Reis ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, Ludovit ile 30 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli olan ve iki yıl da uzatma opsiyonu bulunan bir sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, Hollanda'nın Groningen Kulübünden 3 milyon 250 bin euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Ludovit için 100 milyon euro serbest kalma bedeli konulduğu belirtildi.

Ludovit, Groningen takımında şimdiye kadar 50 resmi maçta forma giydi.

Hocası Fledderus: Ludovit'i 4 yıl önce keşfettik
Groningen Teknik Direktörü Mark-Jan Fledderus transferin ardından yaptığı açıklamada, "Ludovit'i 4 yıl önce keşfetmiştik. Barcelona'ya transferi gurur verici. Profesyonel eğitimcilerle birlikte kendisini çok iyi ve hızlı bir şekilde geliştirdi. Çalışmalarının karşılığını Barcelona'ya transfer olmasıyla aldı. Bu transfer genç oyuncular için büyük bir örnek oldu" şeklinde konuştu.

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