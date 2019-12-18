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18.12.2019 - 20:34 |

Barcelona-Real Madrid: 0-0

Futbolseverlerin merakla beklediği El Clasico'da Barcelona ile Real Madrid 0-0 berabere kaldı.

Barcelona-Real Madrid: 0-0

İspanya La Liga'da 10. hafta erteleme maçında Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. 

Oldukça tempolu geçen maçta iki takım da gol atma başarısı gösteremedi ve sahadan birer puanla ayrıldı.

Ayrıca Real Madrid adına Gareth Bale'in attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Tam 49 yıl sonra ilk kez bir El Clasico golsüz tamamlandı.

Barcelona-Real Madrid: 0-0


İLK 11'LER

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Alba, Rakitic, Roberto, De Jong, Griezmann, Messi, Suarez.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Mendy, Casemiro, Valverde, Kroos, Bale, Isco, Benzema.

Barcelona-Real Madrid: 0-0

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