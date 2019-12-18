İspanya La Liga'da 10. hafta erteleme maçında Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

Oldukça tempolu geçen maçta iki takım da gol atma başarısı gösteremedi ve sahadan birer puanla ayrıldı.

Ayrıca Real Madrid adına Gareth Bale'in attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Tam 49 yıl sonra ilk kez bir El Clasico golsüz tamamlandı.







İLK 11'LER



Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Alba, Rakitic, Roberto, De Jong, Griezmann, Messi, Suarez.



Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Mendy, Casemiro, Valverde, Kroos, Bale, Isco, Benzema.



