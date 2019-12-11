Barcelona Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? El Clasico burada!

İspanya La Liga'nın 16. haftasında tüm futbolseverlerin deyim yerindeyse gözünü kırpmadan izleyeceği bir bir müsabaka yaşanacak. İki ezeli rakip Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Avarajla lider durumda bulunan Barcelona kendi seyirci avantajını kullanarak aynı puandaki rakibi Real Madrid'i yenmenin peşinde... Real Madrid ise şu ana kadar 3 mağlubiyeti bulunan Barcelona'ya bir yenisini tattırmak istiyor.

Bu futbol şölenine şahitlik yapmak isteyenler ise "Barcelona Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?" diye soruyor.

BARCELONA REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Barcelona Real Madrid maçı 18 Aralık Çarşamba günü saat 22.00'de Camp Nou'da oynanacak. Mücadele Smart Spor kanalından canlı yayınlanacak. Futbolseverler aynı zamanda mücadeleyi SKORER'de de canlı izleyebilecek.

HAZARD YOK, MARCELO ŞÜPHELİ

Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. başında PSG ile 2-2 berabere kaldığı maçta sakatlanan Eden Hazard'ın sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama geldi.

Thomas Meunier ile girdiği mücadele esnasında ayak bileğinden sakatlanan yıldız futbolcu, 68. dakikasında yerini Gareth Bale'a bırakmak zorunda kalmıştı. Real Madrid'den yapılan açıklamaya göre sağ ayak bileğinde çatlak tespit edilen Belçikalı futbolcunun tedavisine başlandı.

Hazardın 4 ila 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. 18 Aralık'ta Barcelona ile oynanacak karşılaşmada forma giymesi neredeyse imkansız.

Öte yandan 31 yaşındaki Brezilyalı sol bek Marcelo'nun da sol soleus kasında yaralanma tespit edildiği açıklaması yapıldı. Tedavisine başlanan oyuncunun El Clasico'ya yetişip yetişmeyeceği henüz belli değil.