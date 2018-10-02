Barcelona rekor peşinde! 904 milyon euro...

Celal Umut Eren / .Skorer Dış Haberler

Dünyanın en önemli kulüplerinden biri olan Barcelona tarihi bir açıklama yaptı. Kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Barça’nın bütçe planlaması anlatıldı.

Barcelona Kulübü, 2021 itibariyle 1 milyar euroluk bütçeyi geçeceklerini ve bu başarıya ulaşan dünyadaki ilk kulüp olacaklarını duyurdu. Kulübün ayrca 2017-18 sezonu itibariyle 904 milyon euroya ulaştığı aktarıldı.

Bütçenin bu sezon sonunda da 960 milyon euroyu zorlayacağı bildirildi. Dolar bazında da 1 milyar doların geçileceği dile getirildi, yine dünyada ilk kulüp oldukları kaydedildi. Öte yandan kulübün tüm gelir kalemleri, transfer harcamaları ve bütçe planlamaları kamuoyuna duyuruldu.

Tüm harcamalar ve gelirler tek tek anlatıldı.