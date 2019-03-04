Barcelona, Sergi Samper'in sözleşmesini feshetti

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Barcelona’da sürpriz bir ayrılık gerçekleşti. Barça’da 24 yaşındaki Sergi Samper’in sözleşmesinin feshedildiği belirtildi. Geçen sezon Las Palmas’a kiralanan ancak geri dönen Samper’in ayrılıp Japonya’nın yolunu tutacağı ifade edildi. Barcelona efsanesi Andres Iniesta’nın takımı Vissel Kobe’nin Sergi Samper ile sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

La Masia’dan yetişen ve futbol kariyerini Barcelona’da geçiren Sergi Samper, Şampiyonlar Ligi ve La Liga zaferleri yaşadı.