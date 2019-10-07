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07.10.2019 - 00:21 | | AA

Barcelona, Sevilla'yÄ± farklÄ± yendi

Barcelona, sahasÄ±nda oynadÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta Sevilla'yÄ± 4-0 yendi.Â

Barcelona, Sevilla'yÄ± farklÄ± yendi

Ä°spanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 8. haftasÄ±nda Barcelona, sahasÄ±nda oynadÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta Sevilla'yÄ± 4-0 yendi.Â 

Nou Camp StadÄ±'nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸmada Barcelona, Luis Suarez (Dk. 27), Arturo Vidal (Dk. 30) ve Ousmane Dembele (Dk. 35) ile 8 dakikada bulduÄŸu 3 golle ilk yarÄ±yÄ± 3-0 Ã¶nde kapattÄ±.Â 

Ä°kinci yarÄ± etkili oyununu sÃ¼rdÃ¼ren ev sahibi takÄ±m, 78. dakikada serbest vuruÅŸtan Lionel Messi'nin attÄ±ÄŸÄ± golle farkÄ± 4'e Ã§Ä±kardÄ±.Â 

SakatlÄ±k sorunlarÄ±ndan ligde az maÃ§ta oynama ÅŸansÄ± bulan Messi, bu sezonki ilk golÃ¼nÃ¼ attÄ±. Bu arada Barcelona'da Ronald Araujo (Dk. 87) ve Dembele'nin (Dk. 88) kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶rmesiyle bordo-mavili takÄ±m maÃ§Ä±n son dakikalarÄ±nÄ± 9 kiÅŸi oynadÄ±.Â 

KarÅŸÄ±laÅŸma, Barcelona'nÄ±n 4-0'lÄ±k Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nde sona erdi. Bu sonuÃ§la puanÄ±nÄ± 16'ya Ã§Ä±karan Barcelona, lider Real Madrid'in (18 puan) ardÄ±ndan ikinci sÄ±rada yer aldÄ±.Â 

Sevilla ise 13 puanla 6. sÄ±rada bulunuyor.

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