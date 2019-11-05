05.11.2019 - 18:43 |
Barcelona Slavia Prag ne zaman saat kaçta? Maç hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek?
Barcelona Slavia Prag maçı için heyecan dorukta. Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. hafta maçına sahne olacak zorlu mücadele öncesi en çok merak edilen Barcelona Slavia Prag ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak sorularının cevaplarını haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz...
BARCELONA SLAVIA PRAG MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Barcelona Slavia Prag maçı bu akşam TSİ: 20:55'te başlayacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Arthur, De Jong; Griezmann, Messi, Suárez.
Slavia Prag: Kolar; Coufal, Kudela, Hovorka, Boril; Sevcik, Soucek; Masopust, Stanciu, Zeleny; Olayinka.