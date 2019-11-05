Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFutbolBarcelona Slavia Prag ne zaman saat kaçta? Maç hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek?
05.11.2019 - 18:43 |

Barcelona Slavia Prag ne zaman saat kaçta? Maç hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek?

Barcelona Slavia Prag maçı için heyecan dorukta. Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. hafta maçına sahne olacak zorlu mücadele öncesi en çok merak edilen Barcelona Slavia Prag ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak sorularının cevaplarını haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz...

Barcelona Slavia Prag ne zaman saat kaçta? Maç hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek?

BARCELONA SLAVIA PRAG MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Barcelona Slavia Prag maçı bu akşam TSİ: 20:55'te başlayacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Arthur, De Jong; Griezmann, Messi, Suárez.

Slavia Prag: Kolar; Coufal, Kudela, Hovorka, Boril; Sevcik, Soucek; Masopust, Stanciu, Zeleny; Olayinka.

 

Demir Grup Sivasspor'da Konyaspor hazırlıkları
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Barcelona Slavia Prag ne zaman saat kaçta? Maç hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek?

Barcelona Slavia Prag ne zaman saat kaçta? Maç hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek?

Borussia Dortmund Inter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Borussia Dortmund Inter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Real Madrid kadroyu açıkladı! Bale, James ve Junior yok...

Real Madrid kadroyu açıkladı! Bale, James ve Junior yok...

Merih Demiral, Moskova maçıyla dönüyor

Merih Demiral, Moskova maçıyla dönüyor

Sıradaki Haber