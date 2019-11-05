Barcelona Slavia Prag ne zaman saat kaçta? Maç hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek?

BARCELONA SLAVIA PRAG MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?



Barcelona Slavia Prag maçı bu akşam TSİ: 20:55'te başlayacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Arthur, De Jong; Griezmann, Messi, Suárez.

Slavia Prag: Kolar; Coufal, Kudela, Hovorka, Boril; Sevcik, Soucek; Masopust, Stanciu, Zeleny; Olayinka.