Barcelona, Valencia'yÄ± farklÄ± yendi: 5-2

Ä°spanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 4. haftasÄ±nda Barcelona, sahasÄ±nda oynadÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta Valencia'yÄ± 5-2 yendi.Â KarÅŸÄ±laÅŸmaya Ã§ok hÄ±zlÄ± baÅŸlayan Barcelona, 2. dakikada Ansu Fati ve 7. dakikada Frenkie De Jong ile 2-0 Ã¶ne geÃ§ti.

Konuk takÄ±m, 27. dakikada Kevin Gameiro ile farkÄ± 1'e indirirken, ilk yarÄ± Barcelona'nÄ±n 2-1'lik Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼yle sona erdi.

Ä°kinci yarÄ± Gerard Pique (Dk. 51) ile tekrardan farkÄ± ikiye Ã§Ä±karan Katalan takÄ±mÄ±, sakatlÄ±ÄŸÄ± sona eren ve oyuna girdikten bir dakika sonra topu aÄŸlara gÃ¶nderen Luis Suarez (Dk. 61) ile skoru 4-1'e taÅŸÄ±dÄ±.

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 82. dakikasÄ±nda UruguaylÄ± futbolcu kendisinin ikinci takÄ±mÄ±nÄ±n 5. golÃ¼nÃ¼ attÄ±.

Valencia'da Maxi Gomez'in 90 2'de attÄ±ÄŸÄ± gol sonucu deÄŸiÅŸtirmeye yeterli olmazken, Barcelona sahadan 5-2 galip ayrÄ±ldÄ±.

Bu sonuÃ§la Barcelona puanÄ±nÄ± 7'ye Ã§Ä±karÄ±rken, iki gÃ¼n Ã¶nce teknik direktÃ¶r Marcelino Garcia Toral'Ä± gÃ¶revden alarak yerine Albert Celades'i getiren Valencia 4 puanda kaldÄ±.

Luis Enrique'nin kÄ±zÄ± iÃ§in Nou Camp StadÄ±'nda saygÄ± duruÅŸu

Bu arada Barcelona-Valencia maÃ§Ä± Ã¶ncesinde, 29 AÄŸustos'ta hayatÄ±nÄ± kaybeden, Barcelona'nÄ±n eski teknik direktÃ¶rÃ¼ Luis Enrique'nin 9 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Xana iÃ§in saygÄ± duruÅŸunda bulunuldu.

Luis Suarez de attÄ±ÄŸÄ± ilk golÃ¼, Xana'ya adadÄ±.

Atletico Madrid ilk yenilgisini aldÄ±

Ã–te yandan La Liga'da art arda aldÄ±ÄŸÄ± 3 galibiyetle lider konumda olan ve deplasmanda Real Sociedad ile karÅŸÄ±laÅŸan Atletico Madrid 2-0 maÄŸlup oldu ve ilk yenilgisini aldÄ±.

Real Sociedad'Ä±n golleri Martin Ã–degaard (Dk. 58) ve Nacho Monreal'den (Dk. 61) geldi.

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