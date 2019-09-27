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AA

Barcelona ve Neymar mahkemelik oldu

Barcelona Kulübü ve Neymar arasındaki anlaşmazlık mahkemeye taşındı.

Brezilyalı futbolcu Neymar da Silva Santos Junior, eski takımı Barcelona ile mahkemelik oldu.
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Barcelona Kulübü ve Neymar arasında, Brezilyalı futbolcunun Katalan takımında forma giydiği döneme ait ödemelerle ilgili karşılıklı suçlamalardan çıkan anlaşmazlık, mahkemeye taşındı.
Barcelona ve Neymar mahkemelik oldu 3

Tarafların avukatları Barselona'da bu sabah bir araya gelirken, anlaşma sağlanamamasından dolayı davaya geçilmesine karar verildi.
Barcelona ve Neymar mahkemelik oldu 4

Barcelona Kulübü, 2013 yılında sözleşme imzaladığı Neymar'ın 2 Ağustos 2017'de Paris Saint-Germain'e giderek kendileriyle olan sözleşmesini yerine getirmediğini savundu.
Barcelona ve Neymar mahkemelik oldu 5

Barcelona 33 milyon avro istedi

Neymar'ın Haziran 2022'ye kadar olan sözleşmesinin kurallarını yerine getirmediğini öne süren Barcelona Kulübünün avukatları, Brezilyalı futbolcudan 33 milyon avro talep etti.
Barcelona ve Neymar mahkemelik oldu 6

Neymar ise 43,6 milyon avro...

Neymar ise iki avukatı aracılığıyla, 2016 yılında Barcelona ile sözleşmesini yenilemesinin ardından ilk sözleşmedeki 43,6 milyon avroluk ikinci ödemenin kendisine yapılmadığını belirterek, Katalan kulübünün faiziyle birlikte bu ödemeyi yapmasını talep etti.
Barcelona ve Neymar mahkemelik oldu 7

Eğlence mekanında sabahladı

Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu ve futbolcu Neymar, duruşmaya katılmadı. Fransa'nın Paris Saint-Germain Kulübünde oynayan Neymar, dün akşam özel uçakla Barselona'ya gelirken, geceyi arkadaşlarıyla birlikte kentin ünlü bir eğlence mekanında geçirdikten sonra sabah erken saatlerde Paris'e geri döndü.
Barcelona ve Neymar mahkemelik oldu 8

Davanın ekim ayı sonunda sonlanması bekleniyor. Öte yandan İspanyol basınına sızan bilgilerde, avukatlar aracılığıyla yapılan ilk görüşmede Neymar'ın Barcelona Kulübüne "Eğer beni tekrar transfer etmeyi garanti ederseniz suçlamalarımı geri çekerim." önerisinde bulunduğu iddia edildi.
Barcelona ve Neymar mahkemelik oldu 9

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