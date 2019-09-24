24.09.2019 - 21:38 |
Barcelona-Villarreal: 2-1
İspanya La Liga'da Barcelona sahasında Villarreal'i Griezmann ve Arthur'un golleriyle 2-1 mağlup etti.
La Liga'ya çok kötü bir başlangıç yapan ve 5 haftada topladığı 7 puanla 9. sırada yer alan Barcelona, evinde Villarreal'i konuk etti.
Katalan ekibi Griezmann ve Arthur'un attığı gollerle maçı 2-1 galip bitirdi.
GOL! 6' Griezmann, 15' Arthur(Barcelona), 44' Cazorla
11'LER ŞÖYLE:
BARCELONA: Ter Stegen, Semedo, Pıque, Lenglet, Roberto, Arthur, Busquets, Junior, Griezmann, Messi, Suarez
VİLLARREAL: Asenjo, Albiol, Pau, Quintilla, Pena, Anguissa, Ontiveros, Cazorla, Iborra, Moreno, Chukwueze