Barcelona-Villarreal: 2-1

La Liga'ya çok kötü bir başlangıç yapan ve 5 haftada topladığı 7 puanla 9. sırada yer alan Barcelona, evinde Villarreal'i konuk etti.

Katalan ekibi Griezmann ve Arthur'un attığı gollerle maçı 2-1 galip bitirdi.

GOL! 6' Griezmann, 15' Arthur(Barcelona), 44' Cazorla

11'LER ŞÖYLE:

BARCELONA: Ter Stegen, Semedo, Pıque, Lenglet, Roberto, Arthur, Busquets, Junior, Griezmann, Messi, Suarez

VİLLARREAL: Asenjo, Albiol, Pau, Quintilla, Pena, Anguissa, Ontiveros, Cazorla, Iborra, Moreno, Chukwueze