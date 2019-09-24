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24.09.2019 - 21:38 |

Barcelona-Villarreal (CANLI)

İspanya La Liga'da Barcelona sahasında Villarreal'i konuk ediyor.

Barcelona-Villarreal (CANLI)

La Liga'ya çok kötü bir başlangıç yapan ve 5 haftada topladığı 7 puanla 9. sırada yer alan Barcelona, evinde Villarreal'i konuk ediyor.

BARCELONA-VİLLARREAL: 2-1 (İKİNCİ YARI OYNANIYOR)

GOL! 6' Griezmann, 15' Arthur(Barcelona), 44' Cazorla

11'LER ŞÖYLE:

BARCELONA: Ter Stegen, Semedo, Pıque, Lenglet, Roberto, Arthur, Busquets, Junior, Griezmann, Messi, Suarez

VİLLARREAL: Asenjo, Albiol, Pau, Quintilla, Pena, Anguissa, Ontiveros, Cazorla, Iborra, Moreno, Chukwueze

 

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