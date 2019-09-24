Barcelona - Villarreal canlı bahis heyecanı Misli.com'da

BARCELONA – VILLARREAL

İspanya Liga 6. Hafta heyecanı hafta içinde yaşanırken bu sezon ligin ilk haftalarında beklenmedik kayıplar yaşayan Barcelona, son iki haftada aldığı galibiyetlerle çıkışa geçen Villarreal’i konuk ederken, her zaman olduğu gibi Canlı Bahis heyecanını yüksek oranlar ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız.

Son olarak Granada deplasmanında puan alamayan Barcelona, bu sezon 3 deplasman maçını da kazanamadı. Şampiyonlar Ligi ilk grup maçında da deplasmanda Dortmund karşısında alınan bir puanı kaleci ter Stegen’e borçlu olan Katalanlarda birtakım sıkıntıların olduğu aşikâr. Ev sahibinde savunmacı Jordi Alba’nın sakatlığı var.

Leganes deplasmanından sonra evinde Valladolid’i de deviren Villarreal, puan tablosunda 7. sıraya kadar geldi. Bu haftaya kadar hücum anlamında sıkıntı yaşamayan Villarreal’de son iki haftada kalesini gole kapatmayı başardı. Ligde Barcelona deplasmanında son olarak 2008’de kazanabilen Villarreal’de önemli bir eksik yok.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

İki ekip arasındaki son 11 maçın 8’i karşılıklı gol var bitti.

İki ekip arasındaki son 5 maçın 3’ünde ilk yarıda 3 gol atıldı.

Barcelona, Villarreal’i konuk ettiği son 9 maçı da kazandı.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih ev sahibi Barcelona’nın maçı kazanması yönünde. Bu maça bahis yapan üyelerin yaklaşık %40’ı Katalanların 3 puanı almasına kesin gözüyle bakıyor.

Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer tercihler ise maçın gollerine yönelik. Misli.com üyelerinin önemli bir kısmı 2,5 gol üstü ve karşılıklı gol var tercihlerine yönelmişler.

MİSLİ.COM YAZARI MURAT FEVZİ TANIRLI NE DİYOR?

Granada önünde şok yenilgi alan Barça’da ikinci 45’te Messi de girdi ama skoru değiştiremedi. Villarreal ilk haftaların hem çok atıp hem de çok yiyeni. Son maçta Valladolid’i 2-0 ile geçtiler ama 77’deki penaltıya kadar sıkıntılılardı. Son anlarda da 2.’yi buldular. Yalnız 18 şut denemeleri olduğunu belirteyim. Barça, Norwich’e yenilip ertesi hafta Watford’u daha ilk 20’de beşlik yapan Man City tarzı etki gösterebilir. Sezonun ilk yarı 2.5 üst oyunu için denemeye değer ilk 45 izleriz. Skor tahminim 6-2.