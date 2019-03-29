Barcelona'da en iyisi Messi!

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Barcelona’da Lionel Messi’ye çok anlamlı bir ödül verildi. Dünya futbolunun en iyi futbolcusu olarak değerlendirilen Arjantinli, kulüp tarihine de adını altın harflerle yazdırmaya devam ediyor. Barcelona’nın resmi internet sitesinde yayınlanan haberde, Barça taraftarları, kulüp tarihinin en iyi golü için Messi’yi birinciliğe layık gördü.

Messi’nin 2006-07 sezonunda Kral Kupası yarı finalinde Getafe’ye karşı attığı gol oyların yüzde 45’ini alarak birinciliğe oturdu. En iyi goller listesinde ilk 4’ün 3’ünde Messi’nin yer alması da dikkat çeken bir diğer detay oldu. Anketin başlatıldığı 3 ay içerisinde 500 bin oy atıldığı da duyuruldu.