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28.05.2019 - 12:35 |

Barcelona'da Ernest Valverde depremi

Kral Kupası finalini kaybeden ve Şampiyonlar Ligi’nde hayal kırılığı yaşayan Barcelona’da teknik direktör Ernest Valverde için sıkıntılı bir süreç bekliyor, yol ayrımı bekleniyor.

Barcelona'da Ernest Valverde depremi

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Barcelona’da teknik direktör Ernesto Valverde’yi sıkıntılı bir süreç bekliyor. İspanya basınında yer alan haberlerde, Barça’nın Valverde ile yol ayrımında olacağı belirtildi. Katalan ekibinin hem Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’a kötü bir şekilde elenmesi hem de Kral Kupası’nda Valencia’ya finalde kaybetmeleri herkesi hayal kırıklığına uğrattı.

Barcelona yönetiminin Valverde’yi kovmaya hazırlandığı öne sürüldü. Geçtiğimiz günlerde Valverde ile sözleşmeleri olduğunu hatırlatmasına rağmen Barça Başkanı Bartomeu’nun Kral Kupası yenilgisinden sonra sıkıntı yaşadığı aktarıldı.

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