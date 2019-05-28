Barcelona'da Ernest Valverde depremi

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Barcelona’da teknik direktör Ernesto Valverde’yi sıkıntılı bir süreç bekliyor. İspanya basınında yer alan haberlerde, Barça’nın Valverde ile yol ayrımında olacağı belirtildi. Katalan ekibinin hem Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’a kötü bir şekilde elenmesi hem de Kral Kupası’nda Valencia’ya finalde kaybetmeleri herkesi hayal kırıklığına uğrattı.

Barcelona yönetiminin Valverde’yi kovmaya hazırlandığı öne sürüldü. Geçtiğimiz günlerde Valverde ile sözleşmeleri olduğunu hatırlatmasına rağmen Barça Başkanı Bartomeu’nun Kral Kupası yenilgisinden sonra sıkıntı yaşadığı aktarıldı.