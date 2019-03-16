Barcelona'da Philippe Coutinho depremi!

Barcelona, Brezilyalı yıldızı Philippe Coutinho'yu geçtiğimiz sezonun devre arasında Liverpool'dan bonuslarla birlikte 160 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Kulüp tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçen 26 yaşındaki 10 numaranın adı son dönemlerde İngiliz devi Manchester United ile birlikte anılıyordu.

2023 yılına dek sözleşmesi bulunan Coutinho'nun Barça'da son dönemlerde gösterdiği performans ciddi bir şekilde sorgulanmaya başlamış ve oyuncuya ödenen paranın yüksekliğine vurgu yapılmıştı.

Lionel Messi'nin de gölgesinde kaldığı ifade edilen dünyaca ünlü yıldızın Katalan ekibinde mutsuz olduğu ve sezon sonunda takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.

Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Lyon'u 5-1 yendikleri maçta fileleri sarsmayı başaran Coutinho, maç sonrası İspanyol televizyon kanalı Movistar+'ya yaptığı açıklamada ise ayrılık sinyali verdi. İşte yıldız ismin o sözleri:

"Son birkaç hafta, hatta son birkaç aydır iyi oynamıyordum. Ancak kendimi hâlâ geliştirmek istiyorum. Barcelona'ya elimden gelenin en iyisini vermeye geldim. Ben anı yaşayan bir insanım. Gelecekte ne olacağını ise asla bilemezsiniz." (Fanatik)